Meizu выпустит недорогой смартфон 16X

16-я серия смартфонов от компании Meizu состоит из двух моделей – 16 и 16 Plus, и их показ состоится уже на этой неделе. Сегодня стало известно о добавлении в линейку аппарата под названием Meizu 16X, который, по всей видимости, станет младшим в серии.

По последним данным, в составе Meizu 16X окажется процессор Qualcomm 710, а сканер отпечатков пальцев в нем будет встроен прямо в экран. Внешне мобильник не будет отличаться от других представителей серии, разве что возможны различия лишь в габаритах за счет размеров экрана. Выреза в дисплее не будет точно. Спецификации Meizu 16X не сообщаются, а вот параметры 16 и 16 Plus уже известны – процессор Qualcomm 845, 6 или 8 Гб ОЗУ, 64 или 128 Гб ROM, экраны Full HD+ на 6 и 6,5 дюйма соответственно, а также фотокамеры 20 Мп спереди и 12+20 Мп сзади, ОС Android 8.1 Oreo с прошивкой Flyme 7.5 и батарея 2950 мАч у Meizu 16 и 3570 мАч у Meizu 16 Plus.

Анонс смартфонов назначен на 8 августа, то есть буквально на завтрашний день, и конкурировать они будут с аппаратами Mi 8, Mi 8 SE и Mi 8X от компании Xiaomi. Эти три мобильника уже вовсю продаются и могут похвастаться не только современным железом, но и в меру интересным дизайном. Стоят они дешевле Meizu 16 и его собратьев.

Максим Мишенев, MobileDevice


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