Xiaomi запретила откатывать свои смартфоны на старые версии ПО

Xiaomi добавила в новой версии MIUI 10 для смартфонов Redmi 6 Pro и Mi 6X функцию anti-rollback, которая препятствует откату на более ранние версии прошивки.

Redmi 6 Pro

Согласно официальному сообщению от производителя на форуме MIUI Community, anti-rollback обеспечит стабильность и безопасность устройств под управлением MIUI. В случае отката к старым версиям устройства могут перестать работать.

Новая функция для Xiaomi Redmi 6 Pro добавлена в MIUI 10 China Development ROM 8.7.30 или Stable ROM версии 9.6.16, для Xiaomi Mi 6X – в MIUI 10 China Development ROM 8.8.6 и Stable ROM 9.6.4.0.


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