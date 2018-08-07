Audi и Ericsson займутся внедрением 5G-связи

Audi и Ericsson займутся внедрением 5G-связи

Компании Audi и Ericsson подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместные работы по внедрению передовых систем связи пятого поколения (5G).

Речь идёт об использовании технологий 5G на предприятиях Audi. Партнёры намерены опробовать средства 5G для формирования интеллектуального производства с высокоскоростным обменом данными через мобильную сеть.

На первом этапе проекта инженеры Audi и Ericsson проведут испытания в областях, где время ожидания имеет критически важное значение и где используются беспроводные промышленные роботы для нанесения клея. Эта технология широко применяется при производстве автомобильных кузовов.

Разработки будут осуществляться на базе технического центра в Гаймерсхайме, где технология 5G будет внедрена в смоделированную среду, полностью дублирующую производство Audi в Ингольштадте и других городах.

Audi и Ericsson займутся внедрением 5G-связи

Нужно отметить, что технологии 5G позволят многократно повысить скорость передачи данных по сравнению с нынешними сотовыми сетями. Кроме того, ультранизкие задержки гарантируют малое время отклика между оборудованием и системами предприятия. Поэтому 5G рассматривается в качестве одного из основных элементов четвёртой промышленной революции («Индустрия 4.0»).

«5G — новое поколение мобильной связи, которое расширяет характеристики современных мобильных сетей для удовлетворения будущих потребностей как отдельных пользователей, так и отрасли в целом. Пользователи сети нового поколения получат более качественный и быстрый доступ, в то время как предприятия смогут найти применение высокоскоростной сети в различных областях: от подключённых транспортных средств до смарт-предприятий будущего», — отмечает Audi.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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