Раскрыты характеристики, дизайн и цена смартфона Xiaomi Pocophone F1

Сетевые источники обнародовали изображения и подробную информацию об электронной «начинке» смартфона Pocophone F1, который в скором времени анонсирует китайская компания Xiaomi.

Как мы сообщали ранее, в основу новинки ляжет мощный процессор Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Ходят слухи, что устройство получит жидкостную систему охлаждения.

Размер экрана составит 5,99 дюйма по диагонали, разрешение — 2246 ? 1080 точек. В верхней части дисплея, как можно видеть на изображениях, имеется довольно большой вырез: в нём располагается фронтальная 20-мегапиксельная камера со вспышкой.

В тыльной части корпуса размещена сдвоенная камера на основе датчиков с 12 и 5 млн пикселей. Кроме того, сзади располагается дактилоскопический сканер.

В арсенале смартфона — 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x RAM, флеш-накопитель вместимостью 64 или 128 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников.

В качестве программной платформы значится операционная система Android 8.1 (Oreo) с надстройкой MIUI 9.0. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с функцией быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Цена смартфона Xiaomi Pocophone F1 составит от 500 долларов США . Официальная презентация ожидается в ближайшие недели.



