Раскрыто оснащение смартфона Oppo F9 с мощной селфи-камерой

Раскрыто оснащение смартфона Oppo F9 с мощной селфи-камерой

Как мы уже сообщали, китайская компания Oppo готовит к выпуску смартфон F9 для любителей селфи-съёмки. Теперь в распоряжении сетевых источников оказалась информация о технических характеристиках этого аппарата.

Сообщается, что устройство получит дисплей FHD+ размером 6,3 дюйма по диагонали. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез: в нём расположится фронтальная 25-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и средствами искусственного интеллекта.

Тыльная камера выполнена в виде сдвоенного блока с 16- и 2-мегапиксельной матрицами. Оптические модули расположены по горизонтали.

Основой послужит процессор MediaTek Helio P60. Конфигурация включает четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Раскрыто оснащение смартфона Oppo F9 с мощной селфи-камерой

Смартфон Oppo F9 будет нести на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Color OS 5.2 на основе Android Oreo. Упомянута поддержка двух SIM-карт. Аппарат будет предлагаться в красном и синем вариантах цветового исполнения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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