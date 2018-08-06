Google случайно показала дату презентации Pixel 3

Сотрудники канадского подразделения Google, по видимому, раскрыли дату презентации смартфонов серии Pixel 3. Источником утечки стал сервис Famebit, на котором рекламные агентства и компании могут договариваться о сотрудничестве с YouTube-блогерами, пишут AIN.UA.

Google случайно показала дату презентации Pixel 3

На сайте размещено объявление, согласно которому популярные создатели контента, готовые рассказать о легкости перехода на Pixel 3, могут заработать до $10 000 за обзор. Его появление первым заметил YouTube-блогер Брендон Ли. Google хочет, чтобы авторы рассказали аудитории, зачем сменили смартфон и каким был этот процесс. Аналогичную практику ведет Apple — компания раздает новые iPhone за несколько дней до официальной презентации, позволяя избранным инфлюэнсерам первыми выпустить обзоры.

В описании требований к обзору Pixel 3 указана и дата презентации устройства — 4 октября. Учитывая точность составления заявки, вероятность ее размещения не сотрудниками Google невелика. Дата поступления устройства в продажу не сообщается, но обычно смартфоны поступают на прилавки спустя одну-две недели после официального релиза. Также отсутствуют технические спецификации.

Google случайно показала дату презентации Pixel 3

По слухам, Pixel 3 XL получит безрамочный экран с вырезом как у iPhone X. Обычный Pixel 3 останется без серьезного обновления дизайна. Также инсайдеры говорят о появлении двух фронтальных камер, поддержке беспроводной зарядки и ряде сопутствующих релизов. Блоггер Эван Бласс уверен, что Google также выпустит умные часы под брендом Pixel и второе поколение беспроводных наушников Pixel Buds.

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me — with high confidence — that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer!

— Evan Blass (@evleaks) May 10, 2018


Михаил Сапитон, AIN


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