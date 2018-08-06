Смартфон LG Q8 (2018) представлен официально

Состоялся анонс нового смартфона LG Q8 (2018) с экраном Full Vision на 6,2 дюйма по диагонали. Гаджет поставляется в комплекте со стилусом и является своего рода упрощенной версией флагмана V35, представленного ранее.



Сразу отметим, что присутствие в LG Q8 (2018) не самого мощного процессора Qualcomm 450 никак не отразилось на его цене – за смартфон придется отдать сразу 480 долларов США , и потому он заранее обречен на провал. Напомним, что флагманский Xiaomi Mi 8 на топовом Qualcomm 845 стоит меньше $500 с теми же 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, что предлагает нам новинка от LG. У рассматриваемого смартфона есть ровно два конкурентных преимущества – это отдельный аудиопроцессор с поддержкой объемного звучания DTS:X, а также бронированный корпус с защитой от ударов, падений, воды и пыли по стандартам IP68 и MIL STD 810G.



На этом интересные особенности LG Q8 (2018) заканчиваются – в остальном это середнячковый смартфон с фотокамерами 5 Мп спереди и 16 Мп сзади, батареей 3300 мАч, пусть и с быстрой зарядкой по USB-C, отдельным входом под наушники и стандартным набором модулей связи. Об NFC в данном аппарате упоминаний нет. Стоит LG Q8 (2018) 480 долларов США .