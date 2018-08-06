Смартфон LG Q8 (2018) представлен официально

Состоялся анонс нового смартфона LG Q8 (2018) с экраном Full Vision на 6,2 дюйма по диагонали. Гаджет поставляется в комплекте со стилусом и является своего рода упрощенной версией флагмана V35, представленного ранее.

Сразу отметим, что присутствие в LG Q8 (2018) не самого мощного процессора Qualcomm 450 никак не отразилось на его цене – за смартфон придется отдать сразу 480 долларов США, и потому он заранее обречен на провал. Напомним, что флагманский Xiaomi Mi 8 на топовом Qualcomm 845 стоит меньше $500 с теми же 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, что предлагает нам новинка от LG. У рассматриваемого смартфона есть ровно два конкурентных преимущества – это отдельный аудиопроцессор с поддержкой объемного звучания DTS:X, а также бронированный корпус с защитой от ударов, падений, воды и пыли по стандартам IP68 и MIL STD 810G.

На этом интересные особенности LG Q8 (2018) заканчиваются – в остальном это середнячковый смартфон с фотокамерами 5 Мп спереди и 16 Мп сзади, батареей 3300 мАч, пусть и с быстрой зарядкой по USB-C, отдельным входом под наушники и стандартным набором модулей связи. Об NFC в данном аппарате упоминаний нет. Стоит LG Q8 (2018) 480 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАчHuawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАч
Караоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTokКараоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTok
Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в сентябреФлагман Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в сентябре
Самые быстрые оболочки AndroidСамые быстрые оболочки Android
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыто оснащение смартфона Oppo F9 с мощной селфи-камеройРаскрыто оснащение смартфона Oppo F9 с мощной селфи-камерой
iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) появились на видеоiPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) появились на видео
Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XLБенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XL
В Google Maps можно сообщить уровень заряда смартфонаВ Google Maps можно сообщить уровень заряда смартфона
Защитное стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на смартфоне OPPOЗащитное стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на смартфоне OPPO
Анонсированы смартфоны BlackBerry Evolve и Evolve X без монобровиАнонсированы смартфоны BlackBerry Evolve и Evolve X без моноброви
Смартфон Samsung Galaxy On8 (2018) оборудован 6? экраном Super AMOLEDСмартфон Samsung Galaxy On8 (2018) оборудован 6? экраном Super AMOLED
Nokia вернулась в ТОП-10 крупнейших производителей смартфоновNokia вернулась в ТОП-10 крупнейших производителей смартфонов
BlackBerry Evolve и EvolveX: смартфоны с двойной камерой и экраном FHD+BlackBerry Evolve и EvolveX: смартфоны с двойной камерой и экраном FHD+
Смартфоны в Северной Кореи стоят $800, а владеют ими меньше 10% населенияСмартфоны в Северной Кореи стоят $800, а владеют ими меньше 10% населения
Последние новости
Подгружаем последние новости