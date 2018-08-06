Найдены свежие фото безрамочного флагмана Xiaomi Mi Mix 3

В сеть выложили новые фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 3, анонс которого запланирован на сентябрь этого года. Снимки подтверждают ранее появившиеся слухи касаемо его фронтальной фотокамеры – на передней панели ее действительно больше нет, теперь она выдвижная, как в ряде новых смартфонов от Oppo.



В целом, если не считать новую фотокамеру, Xiaomi Mi Mix 3 не так уж сильно отличается от второго поколения, в частности, от Mi Mix 2S, но внешне это, так сказать, Apple iPhone X на максималках – нет этой попсовой моноброви, все рамки экрана имеют минимальную толщину, а задняя вертикальная камера оформлена намного красивее, нежели чем в десятом Айфоне.



Выдвижная фронталка будет основана на 20-мегапиксельном сенсоре с дополнительной программной обработкой снимков. Механизм камеры разработан самой Xiaomi, и патент на него был получен еще в 2015 году. На тыльной стороне не видно сканера отпечатков пальцев, потому как его встроят прямо в экран, а основная камера, по слухам, может при сохранении внешнего вида стать тройной. Также в Xiaomi Mi Mix 3 нас ждет беспроводная зарядка аккумулятора по технологии Qi, отсутствие фронтального динамика, прошивка MIUI 10 и новый процессор Qualcomm 855.