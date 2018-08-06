iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) появились на видео

В Сети впервые были обнародованы видеозаписи с демонстрацией грядущих смартфонов Apple iPhone (предположительно их макетов).

Однако внешний вид грядущих новинок вовсе не удивил, в отличии от указания их названий, которые отличаются от предыдущих предположений, – iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018).