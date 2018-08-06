iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) появились на видео

В Сети впервые были обнародованы видеозаписи с демонстрацией грядущих смартфонов Apple iPhone (предположительно их макетов).
Однако внешний вид грядущих новинок вовсе не удивил, в отличии от указания их названий, которые отличаются от предыдущих предположений, – iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018).
iPhone Xs станет обновлёнием современного iPhone X, iPhone Xs Plus – традиционно увеличенным iPhone Xs, а iPhone (2018) – самым доступным смартфоном с IPS-дисплеем. Опубликованные названия, в общем, являются вполне логичными, однако официальные наименования моделей мы узнаем уже на презентации Apple в сентябре.