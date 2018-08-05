Караоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая караоке-приложением Musical.ly, объявила о закрытии проекта. С момента запуска в 2014 году программа собрала 100 млн пользователей. ByteDance купила Musical.ly в ноябре 2017 года, сделка обошлась в $1 млрд, пишут AIN.UA .

Профили и данные пользователей перенесут в сервис TikTok. Им пользуются более 500 млн пользователей, программа также находится во владении ByteDance. Оригинальное приложение Musical.ly переименовано в «Tik Tok — including musical.ly». Основные функции, в числе которых создание 15-секундных роликов, синхронизированных с музыкой, не изменились.