Караоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая караоке-приложением Musical.ly, объявила о закрытии проекта. С момента запуска в 2014 году программа собрала 100 млн пользователей. ByteDance купила Musical.ly в ноябре 2017 года, сделка обошлась в $1 млрд, пишут AIN.UA.

Профили и данные пользователей перенесут в сервис TikTok. Им пользуются более 500 млн пользователей, программа также находится во владении ByteDance. Оригинальное приложение Musical.ly переименовано в «Tik Tok — including musical.ly». Основные функции, в числе которых создание 15-секундных роликов, синхронизированных с музыкой, не изменились.

Караоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTok

TikTok — самое загружаемое iOS-приложение в мире за первое полугодие 2018 года, сообщается в отчете компании Sensor Tower. Большая часть (300 млн) его аудитории приходится на Китай, где программа называется Douyin. Теперь владельцы планируют покорить американскую аудиторию. На западном рынке Musical.ly отчасти стала известна как «наследница Vine» — закрытого приложения по созданию коротких зацикленных видео.


Михаил Сапитон, AIN


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