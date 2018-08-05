Moto Z3 получит поддержку 5G в виде сменного модуля

На днях Lenovo заявила о планах первой выпустить смартфон с поддержкой 5G-сетей. Не прошло и нескольких дней, как она сдержала обещание. Правда, новинка была представлена не под собственным брендом компании, а под маркой Moto, которая, как известно, принадлежит Lenovo. Модель получила название Moto Z3.

Есть и ещё одно «но»: пока аппарат не способен работать в сетях пятого поколения. И не только из-за того, что те будут развёрнуты для коммерческой эксплуатации только в следующем году. Дело в том, что поддержка 5G непосредственно в самом Moto Z3 отсутствует. Соответствующий адаптер смартфон получит позже в виде сменного модуля Moto Mods. Заметим, что слухи об этом аксессуаре ходили ещё весной.

Что касается остальных технических характеристик, то Moto Z3 несильно отличается от вышедшего ранее Z3 Play, за исключением тыльной камеры и процессора. Телефон выполнен в защищённом от брызг корпусе со сканером отпечатков пальцев на правом торце и кнопкой включения на левом. Программной платформой ему служит стоковая версия операционной системы Android 8.1 Oreo.

Дисплей Moto Z3 изготовлен по технологии Super AMOLED и характеризуется диагональю 6 дюймов при разрешении 2160 ? 1080 точек. Над экраном расположена фронтальная 8-Мп камера с 1,12-мкм пикселями, диафрагмой f/2,0 и полем зрения 84 градуса. Тыльный фотомодуль состоит из двух 12-Мп сенсоров. Первый содержит 1,25-мкм пиксели и оборудован объективом со светосилой f/2,0, второй снимает только монохромные изображения.

Аппаратная основа Moto Z3 — однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835. Объёмы оперативной и флеш-памяти равны 4 и 64 Гбайт соответственно. Источником питания смартфону служит аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч.

В США модель начнёт продаваться 16 августа текущего года у оператора Verizon. Цветовой вариант предусмотрен только один — керамический чёрный (Ceramic Black). Розничная цена Moto Z3 — $480.



