Apple заплатит $145 млн канадской WiLAN за нарушение двух патентов

Apple заплатит $145 млн канадской WiLAN за нарушение двух патентов

После десятилетия безуспешных судебных процессов против Apple канадская компания WiLAN, занимающаяся выдачей лицензий на патенты, одержала редкую победу: федеральное жюри присяжных вынесло вердикт о том, что технологический гигант должен заплатить ей $145,1 млн в качестве компенсации ущерба, нанесённого в связи с нарушением двух патентов.

Согласно протоколу заседания в окружном суде США по Южному округу штата Калифорния, жюри присяжных приняло решение в пользу WiLAN после 1,5 часов обсуждения. Свидетельства от обеих сторон заслушивались присяжными заседателями в течение семи дней.

WiLAN сообщила агентству Reuters, что Apple была признана виновной в нарушении двух патентов, касающихся технологии беспроводной связи. Оба патента — «Method and Apparatus for Bandwidth Request/Grant Protocols in a Wireless Communication System» и «Adaptive Call Admission Control for Use in a Wireless Communication System» — были нарушены в смартфонах Apple iPhone.

Apple заплатит 5 млн канадской WiLAN за нарушение двух патентов

Судебный процесс по этому делу берёт начало в 2014 году, когда WiLAN направила Apple уведомление о нарушении шести патентов в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Канадская патентная фирма впервые подала в суд на Apple в 2007 году за использование технологическим гигантом её патентов на технологии Wi-Fi в различных коммерческих продуктах. Ещё в одном иске, поданном WiLAN в 2010 году, утверждалось, что Apple нарушает запатентованную ею технологию Bluetooth.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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