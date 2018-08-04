Защитное стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на смартфоне OPPO

Компания Corning Incorporated сообщила о том, что китайская OPPO станет первым производителем мобильных устройств, который возьмёт на вооружение передовое защитное стекло Gorilla Glass 6.

Официальная презентация Gorilla Glass 6, напомним, состоялась в прошлом месяце. Разработчики утверждают, что стекло способно выдержать пятнадцать падений с метровой высоты на твёрдую поверхность. Данный показатель почти вдвое превосходит результат стекла предыдущего поколения — Gorilla Glass 5.

Сообщается, что стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на флагманском смартфоне OPPO, анонс которого состоится в ближайшие недели. Наблюдатели полагают, что это может быть модель OPPO R17 или F9.

«Мы рады стать первой компанией, взявшей на вооружение стекло GorillaGlass 6, и мы верим, что потребители по всему миру оценят беспрецедентный пользовательский опыт», — отметила компания OPPO.

Добавим, что OPPO занимает пятое место в списке ведущих производителей смартфонов. В прошлом квартале компания отгрузила 29,4 млн аппаратов, заняв в результате 8,6 % мирового рынка. Спрос на смартфоны OPPO поднялся в годовом исчислении на 5,1 %.



