Флагман Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в сентябре

Определена новая дата анонса смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который заранее позиционируется в качестве самого безрамочного в мире. Слухи указывали на его появление в сентябре текущего года и, похоже, они оказались правдой.



По информации от авторитетных источников, мировая премьера Xiaomi Mi Mix 3 назначена на 15 сентября 2018 года. С его лицевой панели уберут фронтальную фотокамеру, которая теперь станет выдвижной, как у Vivo NEX, и это позволит заметно уменьшить толщину нижней рамки. Смартфон сразу выйдет на базе прошивки MIUI 10 с обновленным интерфейсом, и у него, по слухам, будет сразу три камеры на тыльной панели, как у текущего флагмана P20 Pro от Huawei .



Спецификации Xiaomi Mi Mix 3 на данный момент не сообщаются, однако на днях стало известно о получении Xiaomi нескольких тестовых образцов нового процессора Qualcomm 855 и о старте тестирования некоего концептуального смартфона на его основе. Иными словами, есть отличная от нуля вероятность, что третий Mi Mix будет основан именно на этом CPU, тогда как остальные флагманы от других брендов получат его лишь в 2019 году. Остается лишь догадываться, во сколько Xiaomi оценит свой новый Mi Mix 3, но в том, что он будет дешевле всех конкурентов, можно не сомневаться.