Анонсированы смартфоны BlackBerry Evolve и Evolve X без моноброви

В Индии состоялся анонс смартфонов BlackBerry Evolve и Evolve X, на момент показа которых в географию их распространения входили лишь Китай и сама Индия. Вопреки слухам, аппараты не получили аппаратную клавиатуру, но у них нет и моноброви, хотя толщина верхней рамки минимальна.



Экраны у BlackBerry Evolve и Evolve X имеют соотношение 18:9, а сами смартфоны очень похожи друг на друга, хотя все же имеют определенные, пусть и незначительные, отличия во внешности. Обе модели оснащены батареей 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB-C и беспроводной зарядки по стандарту Qi. Смартфон BlackBerry Evolve X построен на платформе Qualcomm 660, имеет 6 Гб RAM и 64 Гб ROM, экран Full HD+ на 6 дюймов, фотокамеры 12+13 Мп сзади и 16 Мп спереди, ОС Android 8.1 Oreo и ценник в районе $510 при заказе из Китая, что сразу делает его неинтересным на фоне флагманского Xiaomi Mi 8 с более мощным железом по цене до $500.



В BlackBerry Evolve установили такой же экран, но ОЗУ уменьшили до 4 Гб, а процессор поставили и вовсе старый и слабый – Qualcomm 450. Цена вопроса – 370 долларов США , и в стоимость вошли камеры 13+13 и 16 Мп, 64 Гб ROM и ОС Android 8.1. Опять же, за эти деньги Xiaomi готова предложить более интересный аппарат, так что аудитория BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X ограничится лишь фанатами некогда канадской марки.