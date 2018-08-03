Nokia вернулась в ТОП-10 крупнейших производителей смартфонов

Согласно финансовому отчету за второй квартал текущего года от аналитической компании Counterpoint Research, Nokia вновь вошла в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире.

Производством смартфонов под брендом Nokia занимается финская компания HMD Global. За отчетный период она реализовала 4,5 млн мобильных устройств, а это на 782% больше (500 000 единиц), чем за аналогичный период годом ранее.

На данный момент финский производитель в списке лучших производителей смартфонов занимает девятое место. Это невероятный успех для HMD Global за столь короткий период, учитывая то, что компания была заново основана лишь два года назад.