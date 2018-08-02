Xiaomi выпустит кнопочный мобильный телефон за $29

Компания Xiaomi на краудфандинговой площадке начала сбор средств на производство своего первого кнопочного под названием Qin AI Phone.

Xiaomi Qin1s

Новинка будет доступна в двух модификациях – Qin1 и Qin1s. Первая будет поддерживать лишь сети 2G, а вторая получит поддержку 4G-сетей (2G и 3G также поддерживаются). Обе версии будут поддерживать беспроводные сети Wi-Fi и Bluetooth 4.2, две SIM-карты, разъём USB-C, 3,5-мм аудио-разъем, стереодинамики и инфракрасный порт для управления домашней техникой.

Также аппараты оснастят системой интеллектуального перевода речи в реальном времени (поддерживаются 17 языков). Упомянута функция облачного резервного копирования телефонной книги (явно не сервис Google, ведь это Китай). Время автономной работы составит 7 часов в режиме разговора, и 15 дней в режиме ожидания. Размеры телефонов составят 132?53,8?8,5 мм.

Xiaomi Qin1
Qin1s
Xiaomi Qin1

Qin1

Qin1 оснастят 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем с разрешением 320?240 пикселей, процессором MediaTek MT6260A с 8 МБ оперативной памяти, 16 МБ встроенной памяти и аккумулятоомр ёмкостью 1480 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Nucleus OS.

Qin1s

Qin1s получит двухъядерный процессор Spreadtrum SC9820E, 256 МБ оперативной и 512 МБ встроенной памяти, с возможностью расширения microSD-картами. В качестве программного обеспечения будет использоваться Mocor 5 OS на базе Android. Все остальные спецификации идентичны спецификациям Qin1.

Старт продаж и цена

В продаже обе версии Qin AI Phone появятся с 15 сентября. Новинки будут доступны в черном и белом цветовых вариантах. Стоимость Qin1 составит $29, Qin1s обойдется в $44.


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