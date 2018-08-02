Apple оштрафовали на $145,1 млн за нарушение патентов

Первого августа жюри Южной Калифорнии присудило Apple выплатить канадской холдинговой компании WiLan $145,1 млн. WiLan обвинила яблочного производителя в нарушении двух патента (№ 8,457,145 и №5,537,757), связанных с технологией беспроводной связи.

Apple 2017

Юридический спор между двумя компаниями начался ещё в 2007 году, когда WiLAN обвинила Apple в незаконном использовании ее патентов на Wi-Fi. В 2010 году канадская компания повторно обвинила американскую корпорацию в нарушении патентов, связанных с Bluetooth и потребовала в качестве компенсации $248 млн. В 2013 году суд полностью оправдал Купертино, и претензии WiLAN были признаны недействительными.

Как утверждает PhoneArena, Apple подаст апелляцию на решение суда.


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