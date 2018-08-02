BlackBerry Evolve и EvolveX: смартфоны с двойной камерой и экраном FHD+

BlackBerry Evolve и EvolveX: смартфоны с двойной камерой и экраном FHD+

Состоялась официальная презентация смартфонов BlackBerry Evolve и EvolveX под управлением операционной системы Android 8.1 (Oreo).

Аппараты оборудованы 5,99-дюймовым дисплеем FHD+ с разрешением 2160 ? 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Модель Evolve оснащена процессором Snapdragon 450 (восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506), а также 4 Гбайт оперативной памяти. В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера на основе 13-мегапиксельных сенсоров.

Модификация EvolveX полагается на чип Snapdragon 660 (восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512), который работает в тандеме с 6 Гбайт ОЗУ. Двойная основная камера объединяет сенсоры с 12 и 13 млн пикселей.

BlackBerry Evolve и EvolveX: смартфоны с двойной камерой и экраном FHD+

Смартфоны несут на борту флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, фронтальную камеру с 16-мегапиксельной матрицей, дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Есть порт USB 2.0 Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

В аппаратах реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD). Ёмкость батареи равна 4000 мА·ч (модель EvolveX поддерживает беспроводную подзарядку). Цена BlackBerry Evolve и EvolveX — 360 и 510 долларов США соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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