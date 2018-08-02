WhatsApp начнёт взимать оплату с бизнес-пользователей
Мессенджер WhatsApp начнёт брать оплату с компаний за рассылку сообщений клиентам. Об этом говорится в блоге сервиса.
По данным Reuters, платными станут маркетинговые и сервисные сообщения. Стоимость сообщения будет фиксированной и будет составлять 0,5-9 центов в зависимости от страны.
WhatsApp также добавил новые средства для общения компаний с клиентами. Теперь в распоряжении у клиентов есть несколько способов для связи:
Запросить необходимую информацию. Например, если клиенту нужна информация о доставке товара или посадочный талон на рейс, он сможет предоставить компании свой номер телефона – на её сайте, в приложении или представительстве – чтобы они могли отправлять необходимую информацию с помощью WhatsApp.
Обратиться в службу поддержки. Некоторые компании могут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp, чтобы ответить на вопросы об их товарах или помочь устранить проблему.
Если же пользователь больше не хочет получать сообщения от какой-либо компании, то он может заблокировать её одним нажатием.
WhatsApp также сообщил, что начиная с 1 августа, компании могут использовать его Business API для отправки оповещений, таких как подтверждения доставки, напоминания о записи и билеты на мероприятия.
Как отмечает Reuters, в связи с ростом расходов на повышение защиты конфиденциальности пользователей и роста беспокойства в обществе касательно зависимости от социальных сетей Facebook ищет способы получить дополнительный доход. Источником таких поступлений может стать монетизация WhatsApp, аудитория которого составляет около 1,5 млрд пользователей.
О том, что мессенджер позволит компаниям рассылать сообщения, стало известно в 2016 году. В августе 2017-го WhatsApp начал подтверждать бизнес-аккаунты и помечать их с помощью зелёного значка с галочкой, а в январе 2018-го компания выпустила отдельное приложение для малого бизнеса – WhatsApp Business, среди функций которого значится умное управление сообщениями. В том же месяце операционный директор WhatsApp Мэтт Идема (Matt Idema) заявил, что компания планирует начать взимать оплату за сообщения с бизнес-пользователей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.