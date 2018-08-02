WhatsApp начнёт взимать оплату с бизнес-пользователей

Мессенджер WhatsApp начнёт брать оплату с компаний за рассылку сообщений клиентам. Об этом говорится в блоге сервиса.

По данным Reuters, платными станут маркетинговые и сервисные сообщения. Стоимость сообщения будет фиксированной и будет составлять 0,5-9 центов в зависимости от страны.

WhatsApp также добавил новые средства для общения компаний с клиентами. Теперь в распоряжении у клиентов есть несколько способов для связи:

Запросить необходимую информацию . Например, если клиенту нужна информация о доставке товара или посадочный талон на рейс, он сможет предоставить компании свой номер телефона – на её сайте, в приложении или представительстве – чтобы они могли отправлять необходимую информацию с помощью WhatsApp.

. Например, если клиенту нужна информация о доставке товара или посадочный талон на рейс, он сможет предоставить компании свой номер телефона – на её сайте, в приложении или представительстве – чтобы они могли отправлять необходимую информацию с помощью WhatsApp. Начать чат . На веб-сайте или в рекламе компании на Facebook появится значок прямой связи , позволяющий быстро написать ей в WhatsApp.

. На веб-сайте или в рекламе компании на Facebook появится , позволяющий быстро написать ей в WhatsApp. Обратиться в службу поддержки. Некоторые компании могут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp, чтобы ответить на вопросы об их товарах или помочь устранить проблему.

Если же пользователь больше не хочет получать сообщения от какой-либо компании, то он может заблокировать её одним нажатием.

WhatsApp также сообщил, что начиная с 1 августа, компании могут использовать его Business API для отправки оповещений, таких как подтверждения доставки, напоминания о записи и билеты на мероприятия.

Как отмечает Reuters, в связи с ростом расходов на повышение защиты конфиденциальности пользователей и роста беспокойства в обществе касательно зависимости от социальных сетей Facebook ищет способы получить дополнительный доход. Источником таких поступлений может стать монетизация WhatsApp, аудитория которого составляет около 1,5 млрд пользователей.