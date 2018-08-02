Флагман Meizu 16 вновь позирует на фотографиях

Опубликованы еще более свежие фотографии смартфона Meizu 16, до анонса которого остаются считанные дни. Это, как известно, новый флагман из Поднебесной, и на снимках он вновь предстал в белой раскраске корпуса.



По предварительным данным, экран нового Meizu 16 занимает 91 процент площади передней панели, и это вполне можно лицезреть на снимке. Моноброви у смартфона нет, так что экран у него полноценный, да еще и AMOLED с разрешение Full HD+ при диагонали ровно 6 дюймов. Смартфону приписывают наличие 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, а также топовый процессор Qualcomm 845, хотя раньше этот CPU входил в состав только лишь Meizu 16 Plus с большей диагональю экрана.



Грядущий Meizu 16 покажут уже 8 августа этого года, и на его тыльной панели можно увидеть две фотокамеры – это 12 и 20 Мп в комплекте с фирменной круговой вспышкой. У нее также есть трехкратный оптический зум, а фронталка сможет делать сразу 20-мегапиксельные кадры. Единственный вопрос вызывает батарея – как долго она проработает при столь мощном железе, если ее емкость всего 2950 мАч? Для флагмана 2018 года это катастрофически мало.