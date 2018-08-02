Google: не больше двух монобровей в одни руки

Интернет-гигант Google, пользуясь своим доминирующим положением на рынке мобильных ОС, взял и ввел ограничение на количество монобровей в одном отдельно взятом смартфоне. Отныне и до следующего ужесточения или послабления в каждом смартфоне на Android не может быть больше двух вырезов.

Google

Санкции Google против потенциальных китайфонов с тремя или даже пятью монобровями вполне обоснованы – вырез в экране стал своего рода антитрендом, поскольку негатива вокруг него всяко больше, чем позитива. Еще бы, ведь челочка отъедает полезную площадь экрана и в итоге самого экрана становится меньше за те же деньги. Именно по этой причине отныне в мобильниках на Андроиде будет теперь от 0 до 2 монобровей, и не больше.

Во втором вырезе, который, предположительно, в большинстве моделей будет снизу, расположатся или кнопки управления, или основной динамик, или фронтальный сканер отпечатков пальцев, иначе зачем еще его лепить-то. Напомним, что в анонсированной недавно ОС Android 9 есть функция подстройки изображения под любую форму моноброви, а также под любые ее размеры – дизайн челки Google пока никак не регламентирует, и потому в этом плане производители могут извращаться по-всякому. Ограничение на количество вырезов уже вступило в свою силу.

Максим Мишенев, MobileDevice


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