Смартфоны в Северной Кореи стоят $800, а владеют ими меньше 10% населения

Одна из самых закрытых стран Северная Корея отгородила своих жителей от внешнего мира не только физически, путём закрытия границ, но и виртуально. Интернет в Северное Корее доступен лишь ограниченному числу пользователей, получающих для этого официальное разрешение.

Смартфон в Северной Кореи

Лишь десять лет назад в этой стране жителям разрешили иметь мобильные телефоны. По данным NKNews, на данный момент только 5 млн людей владеют мобильными аппаратами, из них 2 млн – смартфонами. Всего же в стране проживает около 25,37 миллиона человек.

Для того, чтобы установить нужное приложение, необходимо посетить специальный магазин, предоставляющий такие услуги. Доступные телефоны в КНДР включают в себя установленную игру Mt. Paektu to Mt. Hanna, пользующуюся большой популярностью у местных жителей.

Смартфоны северной Кореи

Также стоит отметить, что в Северной Корее имеется четыре основных компании, занимающихся производством смартфонов. Одним из последних таких устройств является Phurun ??Hanul в переводе «Голубое небо».

Phurun ??Hanul

Аппарат имеет 5,5-дюймовый дисплей, процессор MediaTek, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, датчик отпечатков пальцев на задней панели и, что весьма удивительно, аккумулятор емкостью 6000 мАч. Стоимость смартфонов в Северной Корее составляет около $800 и более.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9
Самые быстрые оболочки AndroidСамые быстрые оболочки Android
Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750
Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памятиСмартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памяти
Блок рекламы


Похожие новости
В Франции запретили использовать смартфоны в школахВ Франции запретили использовать смартфоны в школах
Xiaomi и Oppo готовят доступные сгибающиеся смартфоныXiaomi и Oppo готовят доступные сгибающиеся смартфоны
Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus показали на официальных рендерахСмартфоны Meizu 16 и 16 Plus показали на официальных рендерах
Модули Qualcomm QTM052 позволят делать тонкие 5G-смартфоныМодули Qualcomm QTM052 позволят делать тонкие 5G-смартфоны
Смартфоны Huawei могут получить отверстие в дисплее вместо вырезаСмартфоны Huawei могут получить отверстие в дисплее вместо выреза
Смартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 годуСмартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 году
OnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух летOnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух лет
Motorola представит 2 августа смартфоны One и One PowerMotorola представит 2 августа смартфоны One и One Power
Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+
Процессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоныПроцессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоны
Последние новости
Подгружаем последние новости