Смартфоны в Северной Кореи стоят $800, а владеют ими меньше 10% населения

Одна из самых закрытых стран Северная Корея отгородила своих жителей от внешнего мира не только физически, путём закрытия границ, но и виртуально. Интернет в Северное Корее доступен лишь ограниченному числу пользователей, получающих для этого официальное разрешение.

Лишь десять лет назад в этой стране жителям разрешили иметь мобильные телефоны. По данным NKNews, на данный момент только 5 млн людей владеют мобильными аппаратами, из них 2 млн – смартфонами. Всего же в стране проживает около 25,37 миллиона человек.

Для того, чтобы установить нужное приложение, необходимо посетить специальный магазин, предоставляющий такие услуги. Доступные телефоны в КНДР включают в себя установленную игру Mt. Paektu to Mt. Hanna, пользующуюся большой популярностью у местных жителей.

Смартфоны северной Кореи

Также стоит отметить, что в Северной Корее имеется четыре основных компании, занимающихся производством смартфонов. Одним из последних таких устройств является Phurun ??Hanul в переводе «Голубое небо».

Аппарат имеет 5,5-дюймовый дисплей, процессор MediaTek, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, датчик отпечатков пальцев на задней панели и, что весьма удивительно, аккумулятор емкостью 6000 мАч. Стоимость смартфонов в Северной Корее составляет около $800 и более.