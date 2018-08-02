Продажи смартфонов Sony сократились на 48,7%

Согласно финансовому отчету компании Sony за первый квартал текущего года, продажи смартфонов сократились на 48,7%. Так с апреля по июнь японская корпорация реализовала 1,953 млн мобильных аппаратов, а это на 1,4 млн меньше чем в тот же период 2017 года.

Sony Xperia XA Ultra

Sony планировала за 2018 год реализовать 10 млн смартфонов, но из-за низких продаж рассчитывает продать хотя бы 9 млн мобильных устройств. Плохая ситуация для японского производителя сложилась лишь в мобильном бизнесе. В других же сферах все гораздо лучше. Основной доход компании по-прежнему приносит игровая консоль PlayStation.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9
Самые быстрые оболочки AndroidСамые быстрые оболочки Android
Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750
Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памятиСмартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памяти
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei продала больше смартфонов, чем AppleHuawei продала больше смартфонов, чем Apple
В Samsung начат выпуск памяти LPDDR4X для смартфонов следующего поколенияВ Samsung начат выпуск памяти LPDDR4X для смартфонов следующего поколения
LG строит долгосрочные планы в отношении смартфонов V-SeriesLG строит долгосрочные планы в отношении смартфонов V-Series
Дизайн смартфона Sony Xperia XZ3 полностью раскрытДизайн смартфона Sony Xperia XZ3 полностью раскрыт
Samsung поменяет названия смартфонов А-серииSamsung поменяет названия смартфонов А-серии
Будущий смартфон Sony Xperia XZ3 позирует в защитных чехлахБудущий смартфон Sony Xperia XZ3 позирует в защитных чехлах
Рейтинг самых ненадежных Android-смартфоновРейтинг самых ненадежных Android-смартфонов
Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact официально представят 30 августаSony Xperia XZ3 и XZ3 Compact официально представят 30 августа
Sony представила смартфон Xperia XA2 PlusSony представила смартфон Xperia XA2 Plus
Продажи HTC в июне упали на 68%Продажи HTC в июне упали на 68%
Последние новости
Подгружаем последние новости