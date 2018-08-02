Продажи смартфонов Sony сократились на 48,7%

Согласно финансовому отчету компании Sony за первый квартал текущего года, продажи смартфонов сократились на 48,7%. Так с апреля по июнь японская корпорация реализовала 1,953 млн мобильных аппаратов, а это на 1,4 млн меньше чем в тот же период 2017 года.

Sony планировала за 2018 год реализовать 10 млн смартфонов, но из-за низких продаж рассчитывает продать хотя бы 9 млн мобильных устройств. Плохая ситуация для японского производителя сложилась лишь в мобильном бизнесе. В других же сферах все гораздо лучше. Основной доход компании по-прежнему приносит игровая консоль PlayStation.