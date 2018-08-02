Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Samsung представила Galaxy Tab S4 — долгожданного преемника одного из лучших Android-планшетов на рынке.

Так же, как и предшественник Tab S3, новый планшет компании Samsung предназначен для повышения продуктивности работы и развлечений. В комплекте с ним поставляется док-станция Samsung DeX и усовершенствованное цифровое перо S Pen.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Новинка оснащена 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем Super AMOLED с разрешением 2560 ? 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Толщина рамки, окаймляющей дисплей, гораздо меньше, чем у предыдущих планшетов Samsung, в связи с чем пришлось пожертвовать кнопкой «Home», имеющейся у его предшественника.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Производительную работу системы обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графическим ускорителем Adreno 540.

На борту имеется 4 Гбайт оперативной памяти наряду с флеш-накопителем ёмкостью 64 или 256 Гбайт, которую можно увеличить благодаря поддержке карт microSD.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Планшет оснащён тыльной 13-Мп камерой с диафрагмой f/1,9, а также фронтальной с разрешением 8 Мп. В дополнение к обычной защите данных с помощью пароля в устройстве используется идентификация пользователя по радужной оболочке глаз.

Как и у планшетов Apple iPad Pro, в Galaxy Tab S4 установлены четыре динамика. Сообщается, что аудиосистема планшета поддерживает технологию Dolby Atmos, а настройкой динамиков занимались специалисты австрийского производителя AKG.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Продолжительную работу Galaxy Tab S4 без подзарядки обеспечивает батарея ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. При тестировании экспертами engadget.com модель Galaxy Tab S3, оснащённая батареей ёмкостью 6000 мА·ч, проработала в автономном режиме почти 12 часов. От новой модели ожидают до 16 часов автономной работы без подзарядки.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Планшет работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo. С помощью док-станции Samsung DeX его можно преобразовать в классический ПК, подключив к нему монитор с большим экраном, полноразмерную клавиатуру с поддержкой горячих клавиш и мышь.

Galaxy Tab S4 будет поставляться с поддержкой голосового помощника Google Assistant «из коробки», в белом и чёрном корпусе, по цене от $649. Версия Galaxy Tab S4 с 256 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $749. Продажи планшета стартуют 10 августа. Оформить предзаказ на новинку можно уже сейчас. Модели с поддержкой LTE в США будут доступны немного позже у сотовых операторов Verizon, Sprint и US Cellular.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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