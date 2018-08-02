Планшет Samsung Galaxy Tab S4 представлен официально

Samsung представила Galaxy Tab S4 — долгожданного преемника одного из лучших Android-планшетов на рынке.

Так же, как и предшественник Tab S3, новый планшет компании Samsung предназначен для повышения продуктивности работы и развлечений. В комплекте с ним поставляется док-станция Samsung DeX и усовершенствованное цифровое перо S Pen.

Новинка оснащена 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем Super AMOLED с разрешением 2560 ? 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Толщина рамки, окаймляющей дисплей, гораздо меньше, чем у предыдущих планшетов Samsung, в связи с чем пришлось пожертвовать кнопкой «Home», имеющейся у его предшественника.

Производительную работу системы обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графическим ускорителем Adreno 540.

На борту имеется 4 Гбайт оперативной памяти наряду с флеш-накопителем ёмкостью 64 или 256 Гбайт, которую можно увеличить благодаря поддержке карт microSD.

Планшет оснащён тыльной 13-Мп камерой с диафрагмой f/1,9, а также фронтальной с разрешением 8 Мп. В дополнение к обычной защите данных с помощью пароля в устройстве используется идентификация пользователя по радужной оболочке глаз.

Как и у планшетов Apple iPad Pro, в Galaxy Tab S4 установлены четыре динамика. Сообщается, что аудиосистема планшета поддерживает технологию Dolby Atmos, а настройкой динамиков занимались специалисты австрийского производителя AKG.

Продолжительную работу Galaxy Tab S4 без подзарядки обеспечивает батарея ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. При тестировании экспертами engadget.com модель Galaxy Tab S3, оснащённая батареей ёмкостью 6000 мА·ч, проработала в автономном режиме почти 12 часов. От новой модели ожидают до 16 часов автономной работы без подзарядки.

Планшет работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo. С помощью док-станции Samsung DeX его можно преобразовать в классический ПК, подключив к нему монитор с большим экраном, полноразмерную клавиатуру с поддержкой горячих клавиш и мышь.

Galaxy Tab S4 будет поставляться с поддержкой голосового помощника Google Assistant «из коробки», в белом и чёрном корпусе, по цене от $649. Версия Galaxy Tab S4 с 256 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $749. Продажи планшета стартуют 10 августа. Оформить предзаказ на новинку можно уже сейчас. Модели с поддержкой LTE в США будут доступны немного позже у сотовых операторов Verizon, Sprint и US Cellular.



