T-Mobile и Nokia заключили сделку на сумму $3,5 млрд

Оператор мобильной связи T-Mobile и компания Nokia заключили многолетний контракт по развертыванию 5G-сети на общую сумму $3,5 млрд.

Согласно сделке, Nokia обеспечит T-Mobile полным пакетом технологий, ПО и услуг, что позволит мобильному оператору развернуть 5G-сеть в США сразу же после выхода новой технологии на рынок. Общенациональная 5G-сеть будет работать в частотном диапазоне 600 МГц и 28 ГГц по стандарту 3GPP 5G New Radio (NR).

Новый стандарт связи 5G позволит повысить скорость передачи данных, улучшить подключение, а также популяризировать IoT, VR, AR и другие сферы, в которых необходима минимальная задержка.

T-Mobile будет применять 5G для создания сетей на предприятиях, в «умных» городах для коммунальных, транспортых, производственгых сфер, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства и государственных учреждений.