Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750

Малоизвестная китайская компания Turing несколько лет занималась разработкой революционных смартфонов, но из-за низких продаж, в феврале нынешнего года вынуждена была объявить о своем банкротстве. Производитель вновь решил испытать удачу, готовя к выпуску новый мобильный аппарат под названием Turing HubblePhone.

Новинка будет выполнена в форме телефона-раскладушки, и способна поворачиваться под любым углом. Аппарат получит три дисплея, два из которых расположатся на подвижной части, а один на месте клавиатуры. Помимо этого, HubblePhone будет оснащен несколькими камерами.

Основная камера гаджета будет обладать 15-кратным оптическим зумом и программным обеспечением для редактирования видео. В верхней части устройства будет расположен большой сенсор, который может быть использован для совершения звонков. Для этого необходимо произнести имя вызываемого абонента, под которым он записан в телефонной книге.

В качестве аппаратной основы выступят два процессора Qualcomm Snapdragon 855, располагающиеся по одному на каждой стороне аппарата. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, объем встроенной памяти – 256 ГБ. Также будут присутствовать и два аккумулятора, один ёмкостью 2800 мАч, другой – 3300 мАч.

На мобильном рынке Turing HubblePhone появится в июне 2020 года. Стоимость необычной новинки составит $2750.