Huawei продала больше смартфонов, чем Apple

Согласно исследовательской компании International Data Corporation, во втором квартале текущего года Huawei реализовала 54,2 млн смартфонов.

Huawei store

Китайский производитель опередил Apple и занял второе место на мировом рынке с долей 15,8%. «Яблочной» корпорации в этот период удалось реализовать 41,3 млн мобильных аппаратов, что составляет 12,1% рынка. Впервые за восемь последних лет Apple занимает третье место.

Huawei

Лидером по продажам смартфонов на мировом рынке по-прежнему остается южнокорейская компания Samsung. Её объем поставок смартфонов достиг 71,5 млн единиц, а доля мирового рынка – 20,9%. Пятерку замыкает китайские компании Xiaomi и Oppo.

Во втором квартале текущего года всего на мировом рынке было продано 342 миллионов смартфонов, а это на 1,8% меньше чем за аналогичный период 2017 года.


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