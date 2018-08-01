Новый патент Samsung демонстрирует ультразвуковой сканер Galaxy S10

Главной особенностью грядущей линейки Galaxy S10 станет ультразвуковой сканер от компании Qualcomm. Предположительно, два из трех аппаратов данной линейки станут обладателями нового сканера.

Galaxy S10

Из нового патента Samsung стало известно, что ультразвуковой сканер может быть интегрирован не только в дисплей смартфона, но и в его корпус.

Ультразвуковой сканер в отличие от оптического датчика будет гораздо точнее. Новый тип сканера сможет распознать отпечатки даже с грязной или мокрой руки.

Официальный дебют Samsung Galaxy S10 состоится на выставке CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января.


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