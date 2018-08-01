Новый патент Samsung демонстрирует ультразвуковой сканер Galaxy S10

Главной особенностью грядущей линейки Galaxy S10 станет ультразвуковой сканер от компании Qualcomm . Предположительно, два из трех аппаратов данной линейки станут обладателями нового сканера.

Из нового патента Samsung стало известно, что ультразвуковой сканер может быть интегрирован не только в дисплей смартфона, но и в его корпус.

Ультразвуковой сканер в отличие от оптического датчика будет гораздо точнее. Новый тип сканера сможет распознать отпечатки даже с грязной или мокрой руки.

Официальный дебют Samsung Galaxy S10 состоится на выставке CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января.