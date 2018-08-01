Смартфон Lenovo L38031 выйдет в трёх конфигурациях

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародована информация о новом смартфоне Lenovo с обозначением L38031.

Аппарат будет относиться к среднему уровню. В характеристиках значится дисплей размером 5,7 дюйма по диагонали с разрешением 1440 ? 720 точек (формат HD+; соотношение сторон 18:9).

В новинке применён восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Наблюдатели полагают, что задействован чип MediaTek Helio P22 с архитектурой ARM Cortex-A53, графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320 и сотовым модемом LTE .

Смартфон будет предлагаться в трёх конфигурациях — с 2, 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 16, 32 и 64 Гбайт. Предусмотрена возможность установки карты microSD ёмкостью до 128 Гбайт.

Аппарат располагает двойной тыльной и двойной фронтальной камерами. Известно, что в состав обеих входит 13-мегапиксельный сенсор. В задней части корпуса установлен дактилоскопический сканер.

Габариты составляют 153,8 ? 72,9 ? 7,95 мм, вес — 149 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 2970 мА·ч. Применена операционная система Android 8.1 Oreo.



