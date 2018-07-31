Что скрывает задняя крышка смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition?

Анонсированный в мае смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition щеголяет полупрозрачной задней крышкой, под которой видны электронные компоненты. Многие предположили, что это всего лишь наклейка, и Xiaomi не стала никак реагировать на этот выпад. Что ж, смартфон теперь официально в продаже, и наконец-то появилась возможность выяснить, есть внутри него наклейка или нет.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition сегодня поступил к специалистам портала iFixit, которые разбирают все мобильные устройства и выставляют им оценки по шкале пригодности к ремонту. В ближайшие дни они опубликуют отчет о вскрытии и расскажут, что внутри этого гаджета, и за счет чего реализован столь стильный вид сквозь прозрачную крышку. Также не меньший интерес вызывает и технология сканера отпечатка пальцев, встроенного прямо в экран – на данный момент неизвестно, какой модуль отвечает за его работу, но и на этот вопрос скор будет получен ответ.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition является продвинутой версией текущего флагмана Mi 8, располагая не только прозрачным корпусом и дактилоскопом в экране, но также большим объемом памяти – 8 Гб RAM и 128 Гб ROM. В остальном начинка та же: ОС Android 8.1 Oreo с прощивкой MIUI, процессор Qualcomm 845, пара слотов под SIM-карты, быстрая зарядка по USB-C, 4G на обеих SIM-картах и так далее.

Максим Мишенев, MobileDevice


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