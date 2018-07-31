Huawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАч

В Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона Huawei Honor Note 10. Новинка стала первым аппаратом, получившим технологию разгона графического ускорителя GPU Turbo.

Honor Note 10

Экран

Honor Note 10 получил большой 6,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2220?1080 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Экран поддерживает технологию HDR10. Рамки, обрамляющие дисплей стали очень тонкими, «выреза» в верхней части не имеется.

Производительность и время автономной работы

Производительность девайса обеспечивает восьмиядерный процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,4 ГГц, и поддерживающий CPU Turbo и GPU Turbo, а также Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Honor Note 10
Honor Note 10

Также стоит отметить систему жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода, которая улучшит рассеивание тепла на 41% и снизит температуру процессора на 10°.

Благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мАч время автономной работы Honor Note 10 составит 17,5 часов при активном использовании. Поддерживается технология быстрой зарядки Super Charge.

Фото и видео

За фото и видеосъемку отвечают двойная основная камера с модулями 24+16 Мп (апертура f/1.8), и 13-мегапиксельная фронтальная камеры (апертура f/2.0). Для улучшения качества фото поддерживается технология ИИ. При любом режиме съёмки доступно распознавание сцены.

Honor Note 10

Прочие характеристики

Также новый флагман поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, и NFC. Имеется порт USB Type-C и дактилоскопический сканер на задней панели. Габариты девайса составляют 177?85?7,65 мм, вес – 230 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android 8.18.1 Oreo с фирменной прошивкой EMUI 8.2.

Старт продаж и цены

Приобрести Huawei Honor Note 10 в Китае можно будет с завтрашнего дня. Смартфон доступен в черном и синем цветовых вариантах. Стоимость новинки в модификации 6+64 ГБ памяти составляет $409, 6+128 ГБ – $468, 8+128 ГБ – $527.


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