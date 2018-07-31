Huawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАч

В Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона Huawei Honor Note 10. Новинка стала первым аппаратом, получившим технологию разгона графического ускорителя GPU Turbo.

Экран

Honor Note 10 получил большой 6,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2220?1080 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Экран поддерживает технологию HDR10. Рамки, обрамляющие дисплей стали очень тонкими, «выреза» в верхней части не имеется.

Производительность и время автономной работы

Производительность девайса обеспечивает восьмиядерный процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,4 ГГц, и поддерживающий CPU Turbo и GPU Turbo, а также Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Также стоит отметить систему жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода, которая улучшит рассеивание тепла на 41% и снизит температуру процессора на 10°.

Благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мАч время автономной работы Honor Note 10 составит 17,5 часов при активном использовании. Поддерживается технология быстрой зарядки Super Charge.

Фото и видео

За фото и видеосъемку отвечают двойная основная камера с модулями 24+16 Мп (апертура f/1.8), и 13-мегапиксельная фронтальная камеры (апертура f/2.0). Для улучшения качества фото поддерживается технология ИИ. При любом режиме съёмки доступно распознавание сцены.

Прочие характеристики

Также новый флагман поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS , и NFC . Имеется порт USB Type-C и дактилоскопический сканер на задней панели. Габариты девайса составляют 177?85?7,65 мм, вес – 230 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android 8.18.1 Oreo с фирменной прошивкой EMUI 8.2.

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