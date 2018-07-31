Lenovo выпустит первый смартфон на Snapdragon 855 и с поддержкой 5G

Вице-президент Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng) в очередной раз утверждает, что именно его компания первой выпустит смартфон на базе топового процессора Snapdragon 855 с поддержкой 5G-сетей.

Lenovo Z5

Согласно слухам, в июне нынешнего года процессор Qualcomm Snapdragon 855 был запущен в массовое производство. Прежде предполагалось, что японская компания Sony будет первой, выпустившей аппарат с поддержкой сетей пятого поколения.

Стоит отметить, что глава Lenovo неоднократно делает не правдивые заявления. Весной нынешнего года в сети были опубликованы фальшивые фото смартфона Lenovo Z5 и ложные сведения, что грядущая новинка будет обладать 4 ТБ встроенной памяти.

Помимо Sony и Lenovo также выпустить аппараты с поддержкой высокоскоростных 5G-сетей планируют и компании Huawei и OnePlus. Дебют данных смартфонов состоится во втором квартале следующего года.


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