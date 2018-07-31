В WhatsApp появились групповые аудио- и видеозвонки
В мессенджере WhatsApp на iOS и Android заработала функция групповых видеозвонков, сообщается в блоге сервиса. Ее запуск анонсировали на конференции для разработчиков F8 в мае, пишут
Общаться вместе могут до четырех людей одновременно. Разработчики уверяют, что оптимизировали передачу аудио и видеотрафика, ориентируясь на разное качество мобильных сетей. Групповые звонки подвергаются оконечному шифрованию, как и все общение на платформе.
Чтобы создать групповой звонок, достаточно набрать одного из собеседников, нажать на иконку «плюса» в правом верхнем и добавить участников. Сейчас функцию запускают для всех пользователей.
Ранее представители WhatsApp сообщали, что мессенджером пользуется 1,5 млрд людей ежемесячно. Поддержка звонков появилась в приложении в 2014 году, сейчас юзеры тратят 2 млрд минут ежедневно на VOiP-телефонию внутри сервиса.
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Mobile
31.07.2018 09:25