В бенчмарке показался смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)

В бенчмарке показался смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)

В базе данных Geekbench появилась информация о пока не представленном официально смартфоне Samsung, который фигурирует под кодовым обозначением SM-A750FN.

Наблюдатели полагают, что на коммерческом рынке новинка дебютирует под именем Galaxy A7 (2018). То есть аппарат пополнит семейство смартфонов Samsung среднего уровня.

В качестве «мозгового» центра указан фирменный процессор Exynos 7885. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Видеоподсистема полагается на встроенный контроллер Mali-G71 MP2.

Известно, что новый смартфон Samsung несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти. Применена операционная система Android 8.0 Oreo.

Платформа Exynos 7885 обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Интегрированный модем LTE позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 600 Мбит/с.

В бенчмарке показался смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)

Характеристики дисплея и камер пока, к сожалению, не раскрываются. Анонс Galaxy A7 (2018) должен состояться в текущем или в следующем квартале.

В прошлом году, по подсчётам Gartner, поставки «умных» сотовых аппаратов Samsung составили 321 млн штук. Доля компании оказалась на уровне 20,9 %. В текущем году Samsung рассчитывает продать от 320 до 350 млн смартфонов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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