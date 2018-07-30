Владельцы OnePlus 6 жалуются на мерцающий дисплей

На официальном форуме OnePlus и Reddit участились жалобы от владельцев нового флагмана OnePlus 6. Сообщается, что при включенной функции автоматической регулировки яркости, экран смартфона начинает мерцать, становясь то ярким, то тусклым.

Впервые, пользователи заметили данную проблему после выхода обновления OxygenOS 5.1.8. С выпуском апдейта OxygenOS 5.1.9 ситуация не изменилась. На некоторое время избавится от мерцания экрана поможет очистка кэша смартфона. Также можно отключить автоматическую регулировку яркости.

Компания OnePlus уже занялась изучением возникшей проблемы.