Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9

Вырез в экранах смартфонов, известный под кодовыми именами «челка» и «монобровь», подавляющему большинству пользователей не нравится, однако компании упорно продолжают штамповать соответствующие мобильники, продавая нам с вами гаджеты без части активной области дисплея.

Oppo

Компания Oppo – не исключение, и сейчас она готовит новый смартфон F9, правда, монобровь у него будет совершенно иной формы. Как можно видеть на предложенном тизере, вырез в экране Oppo F9 напоминает, можно сказать, каплю или водопад – на это намекают создатели. Впрочем, в этой форме можно увидеть силуэт много чего, к примеру, тазика или чего похлеще, так что делаем вывод: форма моноброви не отменяет сам факт ее наличия.

С другой стороны, у Oppo F9 она явно меньше, чем у Apple iPhone X, с которого все это началось, и целого ряда его китайских клонов. У Oppo F9 нет ни характеристик, ни цены, ни даты анонса, но, судя по маркировке, это будет новый флагман компании, вернее, почти что флагман – инсайдеры пообещали скорый анонс F9 Pro с вырезом точно такой же формы, но с очень мощной начинкой. Можно примерно догадаться, что ждет нас в этих смартфонах – 6 или 8 Гб RAM, накопитель от 64 гигабайтов, ОС Android 8.1 Oreo и конечно же, процессор Qualcomm 845. Словом, опять ничего нового.

Максим Мишенев, MobileDevice


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