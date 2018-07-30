Google Pixel 3 XL появился на «живых» фото

В сети появились новые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 XL, на которых аппарат показан с обеих сторон. На фото новинка изображена в белом цвете.

Google Pixel 3 XL

Как видно на фото, грядущий флагман будет обладать большим дисплеем с «вырезом» в верхней части, где расположится двойная селфи-камера и два динамика.

Google Pixel 3 XL

В верхней части задней панель Google Pixel 3 XL будет иметь стеклянную вставку, на которой займет свое месть одинарная основная камера со светодиодной вспышкой и дактилоскопический сканер. Стоит отметить, что в белом варианте стеклянная вставка практически незаметна, а лицевая панель имеет черный цвет.

Официальный дебют смартфонов третьего поколения Google Pixel состоится в октябре нынешнего года.




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