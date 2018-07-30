Новостей.COM ⇒ Mobile

Honor Note 10 получит аккумулятор на 5000 мАч Согласно официальным рендерам, опубликованным в сети, готовящийся к выпуску смартфон Huawei Honor Note 10 станет обладателем аккумулятора, ёмкость которого достигает 5000 мАч. Помимо этого, грядущая новинка получит технологию ускорения графики GPU Turbo. Из предыдущих слухов известно, что Honor Note 10 оснастят 6,9-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2220?1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями 24+16 Мп и 13-мегапиксельной селфи-камерой. Аппаратной основой новинки станет процессор Kirin 970 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флещ-накопителя составляет 512 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Официальный дебют Huawei Honor Note 10 состоится 31 июля. Предположительно, стоимость нового флагмана составит $475.

MobiDevices

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.