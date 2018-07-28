Huawei выпустит гибкий смартфон в начале 2019 года

Исходя из компетентных источников медиакомпании Nikkei, Huawei планирует обогнать Samsung в выпуске первого в мире гибкого смартфона в январе 2019 года на CES 2019, в то время как Samsung представит свой смартфон в конце февраля на MWC 2019.

Изготовлением гибкого дисплея для Huawei выступит не слишком известная китайская компания BOE (Beijing Oriental Electronics), разрабатывающая OLED-панель для грядущих iPhone и уже продемонстрировала концепты сгибаемых мобильных устройств. В случае удачного сотрудничества с Huawei , BOE со своими гибкими дисплеями будет популяризировать среди других производителей.