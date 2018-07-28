Huawei выпустит гибкий смартфон в начале 2019 года

Исходя из компетентных источников медиакомпании Nikkei, Huawei планирует обогнать Samsung в выпуске первого в мире гибкого смартфона в январе 2019 года на CES 2019, в то время как Samsung представит свой смартфон в конце февраля на MWC 2019.

Motorola гибкий смартфон

Изготовлением гибкого дисплея для Huawei выступит не слишком известная китайская компания BOE (Beijing Oriental Electronics), разрабатывающая OLED-панель для грядущих iPhone и уже продемонстрировала концепты сгибаемых мобильных устройств. В случае удачного сотрудничества с Huawei, BOE со своими гибкими дисплеями будет популяризировать среди других производителей.

Напомним, о намерении Huawei выпустить сгибаемый смартфон раньше остальных стало известно в апреле, а в конце мая выяснилось сотрудничество с BOE.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НКРСИ хочет продать некоторые лицензии на частоты для 3G и 4G. Но операторам будет сложно договориться
Прошивка Samsung Galaxy Tab S4 подтвердила отсутствие сканера отпечатковПрошивка Samsung Galaxy Tab S4 подтвердила отсутствие сканера отпечатков
Умные часы Samsung Galaxy Watch появились на изображенияхУмные часы Samsung Galaxy Watch появились на изображениях
Huawei TalkBand B5 – новый гибридный смарт-браслетHuawei TalkBand B5 – новый гибридный смарт-браслет
Модули Qualcomm QTM052 позволят делать тонкие 5G-смартфоныМодули Qualcomm QTM052 позволят делать тонкие 5G-смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Oppo R17 может получить 10 Гбайт ОЗУСмартфон Oppo R17 может получить 10 Гбайт ОЗУ
HTC проектирует смартфон Imagine Life с тремя камерами и экраном FHD+HTC проектирует смартфон Imagine Life с тремя камерами и экраном FHD+
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE с накопителем ёмкостью 128 Гбайт оценён в $340Смартфон Xiaomi Mi 8 SE с накопителем ёмкостью 128 Гбайт оценён в $340
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памятиСмартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памяти
ZTE выпустит недорогой смартфон A0722ZTE выпустит недорогой смартфон A0722
У смартфона BlackBerry KEY2 появится «облегчённая» версияУ смартфона BlackBerry KEY2 появится «облегчённая» версия
Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+
В Samsung начат выпуск памяти LPDDR4X для смартфонов следующего поколенияВ Samsung начат выпуск памяти LPDDR4X для смартфонов следующего поколения
Смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не будетСмартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет
TENAA рассекретил смартфон Motorola One Power с большим аккумуляторомTENAA рассекретил смартфон Motorola One Power с большим аккумулятором
Последние новости
Подгружаем последние новости