Смартфон Oppo R17 может получить 10 Гбайт ОЗУ

Неплохие аппараты среднего уровня Oppo R15 и R15 Pro были представлены официально только в марте этого года, но компания уже работает над преемником по меньшей мере одного из них. Называться грядущий смартфон будет Oppo R17. Об этом сообщил недавно один из китайских информаторов, который поделился некоторыми данными на своём аккаунте Weibo.

Он был одним из участников медиа-конференции, проведённой Oppo, и, по-видимому, компания уже начала делать некоторые намёки относительно R17. Никаких других подробностей о грядущем телефоне не сообщается, за исключением интересного факта, что аппарат может получить 10 Гбайт оперативной памяти.

Последнюю деталь лучше пока считать неподтверждённым слухом, хотя имя смартфона уже по сути официальное. Если R17 в самом деле обзаведётся объёмом ОЗУ в 10 Гбайт, он имеет все шансы получить звание первого смартфона с таким объёмом памяти — неважно, будут ли они востребованы в реальной работе или нет. И этот факт определённо порадует тех покупателей, кто смотрит на большие цифры в технических показателях электроники.

Так или иначе, запуск R17, похоже, состоится уже скоро. Стоит отметить, что в то время как флагманы на базе платформы Android всё чаще получают 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, в будущих смартфонах Apple iPhone 2018 года, согласно слухам, будет использоваться «лишь» 4 Гбайт ОЗУ. Впрочем, «яблочные» устройства традиционно отличаются меньшим аппетитом в этой области.



