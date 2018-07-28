Apple поставила во втором квартале на 30 % смарт-часов больше, чем в прошлом году

Apple поставила во втором квартале на 30 % смарт-часов больше, чем в прошлом году

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, во втором квартале 2018 года компания Apple поставила на рынки мира 3,5 млн смарт-часов Apple Watch, что на 30 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики Canalys полагают, что, несмотря на рост отгрузки, доля рынка Apple фактически сократилась в отчётном квартале до 34 % с 43 % в первом квартале 2018 г. Предполагается, что по темпам роста поставок носимых устройств компании Fitbit и Garmin опередили Apple.

В первом квартале 2018 г., по оценкам Canalys, Apple отправила 3,8 млн смарт-часов Apple Watch, что на 35 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Apple поставила во втором квартале на 30 % смарт-часов больше, чем в прошлом году

По оценкам Canalys, Appe увеличила поставки смарт-часов в Азию, за исключением Китая, превысив в отчётном квартале рубеж в 250 тыс. единиц. Из всех моделей наибольшей популярностью пользовались часы Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE, на которые пришлось более 60 % поставок.

«Решение Apple о расширении международного сотрудничества с операторами быстро принесло свои плоды в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщил старший аналитик Canalys Джейсон Лоу (Jason Law). Он отметил, что партнёрские отношения Apple с операторами Австралии, Японии и Сингапуре берут начало с момента запуска серии Apple Watch Series 3. Операторы в Таиланде, Индии и Южной Корее заключили дистрибьюторские договора с Apple по продвижению смарт-часов с LTE в минувшем квартале.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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