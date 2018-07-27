Взорвавшийся Samsung Galaxy Note 4 изуродовал ребенка

В центре скандала вновь оказалась компания Samsung. Ещё в марте нынешнего года в Китае взорвался смартфон Galaxy Note 4, вследствие чего пострадала пятилетняя девочка. Ребенок получил ожоги лица и руки второй степени.

Galaxy Note 4 Explosion

Злополучный смартфон пострадавшая девочка получила в подарок от своего отца в августе 2016 года. Семья ребенка подала в суд на Samsung, требуя от южнокорейского производителя компенсации в сумме $250 тыс. В свою очередь, компания предлагает выплатить на лечение ребенка лишь $1,5 тыс. Слушание по делу состоится 21 августа.

Galaxy Note 4 Explosion
Galaxy Note 4 Explosion
Samsung Galaxy Note 4 Explosion


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