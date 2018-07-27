Смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памяти

В продажу поступила новая версия смартфона Xiaomi Mi 8 SE, наделенная существенно возросшим объемом памяти. Оригинальный моноблок увидел свет в мае этого года вместе с полноценным флагманом Xiaomi Mi 8.

Xiaomi Mi 8 SE

Новая версия Xiaomi Mi 8 SE предлагает покупателю сразу 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти ровно за 340 долларов США при заказе ее из Поднебесной. В мае смартфон был представлен в модификациях 4-64 и 6-64 Гб по цене, соответственно, 280 и 310 долларов США, и на данный момент их стоимость не изменилась. Все версии Xiaomi Mi 8 SE основаны на новейшем процессоре Qualcomm 710, созданном для смартфонов среднего уровня.

Аппарат имеет при себе 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи, двойной тыльный модуль 12+5 Мп, батарею 3120 мАч с быстрой зарядкой и прошивку MIUI поверх ОС Android 8.1. Все три версии Xiaomi Mi 8 SE уже доступны для приобретения, и не будем забывать о недавнем релизе смартфона Xiaomi Redmi Note 5 в новой комплектации 6-128 Гб стоимостью ровно 250 долларов – его тоже уже можно купить. Также со дня на день начнутся продажи фаблета Xiaomi Mi Max 3 с гигантским 7-дюймовым экраном и процессором Qualcomm 636, а вот его Pro-версия на базе Qualcomm 710 была официально отменена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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