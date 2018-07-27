ZTE выпустит недорогой смартфон A0722
Компания ZTE собирается выпустить новый недорогой смартфон с рабочим названием A0722, который сегодня поступил на тестирование к регулятору TENAA. Мобильник обладает современными пропорциями 18:9, но у него есть монобровь и нет двойной основной камеры.
Смартфон ZTE A0722, судя по предоставленному описанию, относится к начальному уровню, располагая 3 или 4 Гб ОЗУ, процессором серии Qualcomm 4xx и накопителем на 32 гигабайта. Есть фотокамеры 5 Мп спереди и 13 Мп сзади, дактилоскоп на тыльной панели и, очевидно, пластиковый корпус, поскольку итоговый вес смартфона не превышает 135 граммов.
АКБ ZTE A0722 имеет сравнительно неплохую емкость 3100 мАч, но не располагает быстрой зарядкой. Смартфон укомплектован LTE-модемом, современной прошивкой на базе Android 8.1 Oreo от Google, а его корпус толщиной 8 миллиметров окрашивается в черный или синий цвет на выбор. Стоить ZTE A0722 будет в районе 200 долларов США при его покупке непосредственно в Китае, и в нее войдут поддержка VoLTE и карт памяти microSD, двойной слот под SIM-карты, а также модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11n. Релиз ZTE A0722 состоится до конца этого лета.
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