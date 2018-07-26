Смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет

До анонса смартфона Xiaomi Mi Max 3 в сети витали слухи о его Pro-версии с более мощным процессором. Сам мобильник уже представлен и поступил в продажу, а Pro-модификации как не было, так и нет, и сегодня ответы на все вопросы по ней дал директор компании по маркетингу.



Если вкратце, то смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не было, нет и не будет – данный аппарат, которому приписывалось наличие процессора Qualcomm 710 и 128 Гб встроенной памяти, никогда даже не разрабатывался и не входил в планы Сяоми. Впрочем, мы это уже слышали про Redmi Note 5, который сравнительно недавно вышел в новой версии с увеличенным объемом памяти.



Оригинальный Xiaomi Mi Max 3 Pro получил 8-ядерный процессор Qualcomm 636, двойную фотокамеру 12+5 Мп и фронталку на 8 Мп, огромный экран 6,9 дюйма с тонкими рамками и разрешением Full HD+, а также корпус целиком из металла толщиной всего 8 миллиметров и большую батарею 5500 мАч с поддержкой ускоренной зарядки по USB-C. Смартфон стоит от 250 долларов США при заказе из Китая, и на него установлена ОС Android 8.1 с прошивкой MIUI 9.5, которая совсем скоро обновится до MIUI 10. Также пару дней назад Xiaomi представила смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite с чистым Андроидом на борту в рамках программы Google Android One.