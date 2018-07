TENAA рассекретил смартфон Motorola One Power с большим аккумулятором

Регулятор TENAA приступил к тестированию китайского смартфона Motorola One Power, главной особенностью которого станет большой аккумулятор. Сам аппарат, судя по приведенным данным, не является флагманом – это представитель среднего класса на процессоре Qualcomm 636.



Впрочем, и АКБ у него не такая уж и мощная – у нового Xiaomi Mi Max 3 она существенно больше. Емкость батареи в Motorola One Power составила ровно 5000 мАч против ранее указанных 4850 мАч. От нее будут питаться модуль RAM на 3, 4 или 6 Гб, память ROM на 32 или 64 Гб, указанный 8-ядерный процессор и экран с монобровью, диагональю 6,2 дюйма и высоким разрешением Full HD+. В смартфоне есть три камеры – фронтальная 8 Мп для селфи и двойная 16+5 Мп на тыльной панели, плюс сзади виднеется логотип Моторола, в который встроен сканер отпечатков пальцев.



АКБ Motorola One Power наверняка получит быструю зарядку по USB-C. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo без дополнительных оболочек, располагает слотами microSD и dualSIM и весит в районе 170 граммов при толщине 10 миллиметров ровно. Время автономной работы пока не приводится. Анонс Motorola One Power состоится уже совсем скоро, 2 августа этого года. Цена не сообщается.