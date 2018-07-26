Teclast выпустит планшет M20 на 10-ядерном процессоре

Китайская компания Teclast совсем скоро представит новый планшетный компьютер M20, которому достанется совсем неплохой по современным меркам процессор от смартфона. Внутри его CPU будет сразу 10 ядер, а также модем LTE для доступа к соответствующим сотовым сетям.



Teclast M20 построен на процессоре MediaTek Helio X20, который можно встретить, к примеру, в смартфоне Xiaomi Redmi Note 4, выпущенном во второй половине 2016 года. Чип работает на частоте 2,3 ГГц и несет в себе видеокарту Mali T880 MP4 с четырьмя собственными ядрами, и единственная его проблема – это быстрый перегрев и последующий троттлинг.



Планшет Teclast M20 получит 64 Гб постоянной и 4 Гб оперативной памяти, большой экран IPS на 10,1 дюйма с разрешением Quad HD, фотокамеры 2 и 5 Мп, солидную батарею 6600 мАч на 8 часов работы в режиме воспроизведения музыки, а также двойной слот под SIM-карты, поддержку microSD и стандартные модули беспроводной связи. К Teclast M20 пока есть лишь один вопрос – почему на него установили старую систему Android 7, когда версия 8.1 уже давно доступна повсеместно? Планшет выйдет этим летом, а его цена будет обнародована позже.