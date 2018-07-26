Характеристики смартфона HTC U12 Life опубликованы до анонса

В этом году компания HTC собирается выпустить новый смартфон U12 Life, заранее отнесенный к среднему классу. Это преемник модели HTC U11 Life, и он во многом на нее похож. Сегодня в сеть выложили его предварительные характеристики, и они даже были бы интересны, если бы не цена.



На самом деле, стоимость HTC U12 Life пока не сообщается, однако все другие смартфоны HTC имеют завышенный по сравнению с конкурентами ценник, и здесь исключений быть точно не может – таков стиль компании, который вверг ее в пучину финансового кризиса. Основу HTC U12 Life составил процессор Qualcomm 636, далеко не самый мощный, но имеющий порох в пороховницах.



В помощь ему отрядили сразу 6 Гб оперативной памяти, а штатный накопитель здесь имеет емкость 64 гигабайта. У смартфона есть неплохая батарея 3600 мАч без быстрой зарядки, фотокамеры на 13 и 16 Мп, а также экран 6 дюймов с разрешением Full HD+. Сразу отметим, что на фото показан смартфон HTC U11 Life – у его наследника рамки экрана будут толще, а с нижней рамки исчезнут кнопки управления. Прибытие HTC U12 Life ожидается в четвертом квартале этого года, и, по слухам, в него встроят модули Bluetooth 5 и NFC , хотя верится в это с трудом.