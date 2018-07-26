Характеристики смартфона HTC U12 Life опубликованы до анонса

В этом году компания HTC собирается выпустить новый смартфон U12 Life, заранее отнесенный к среднему классу. Это преемник модели HTC U11 Life, и он во многом на нее похож. Сегодня в сеть выложили его предварительные характеристики, и они даже были бы интересны, если бы не цена.

HTC U12 Life

На самом деле, стоимость HTC U12 Life пока не сообщается, однако все другие смартфоны HTC имеют завышенный по сравнению с конкурентами ценник, и здесь исключений быть точно не может – таков стиль компании, который вверг ее в пучину финансового кризиса. Основу HTC U12 Life составил процессор Qualcomm 636, далеко не самый мощный, но имеющий порох в пороховницах.

В помощь ему отрядили сразу 6 Гб оперативной памяти, а штатный накопитель здесь имеет емкость 64 гигабайта. У смартфона есть неплохая батарея 3600 мАч без быстрой зарядки, фотокамеры на 13 и 16 Мп, а также экран 6 дюймов с разрешением Full HD+. Сразу отметим, что на фото показан смартфон HTC U11 Life – у его наследника рамки экрана будут толще, а с нижней рамки исчезнут кнопки управления. Прибытие HTC U12 Life ожидается в четвертом квартале этого года, и, по слухам, в него встроят модули Bluetooth 5 и NFC, хотя верится в это с трудом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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