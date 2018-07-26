АМКУ выиграл у «Киевстар» дело о посекундной тарификации

Хозяйственный суд Киева отказал мобильному оператору «Киевстар» в иске к Антимонопольному комитету, который оштрафовал его на 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков. Об этом в сообщает Лига.net, ссылаясь на словам государственного уполномоченного АМКУ Марии Процишен, пишут AIN.UA.

«„Киевстар“ хотел, чтобы суд признал недействительным решение АМКУ в полном объеме. Но в иске было отказано», — сообщила Процишен.

АМКУ наложил штраф на «Киевстар» еще в декабре 2017 года. «Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация «посекундная». По факту, это утверждение ложное — стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора», — заявляли тогда в регуляторе. После этого «Киевстар» обратился в суд и в начале марта было открыто дело.

В пресс-службе «Киевстар» отметили, что учли рекомендации АМКУ и своевременно приняли меры, чтобы сделать коммуникацию более понятной для клиентов. «В то же время с целью подтверждения правомерности решения АМКУ „Киевстар“ обратился в суд с соответствующим иском. Решение о дальнейшем обжаловании будет принято компанией после получения полного текста решения суда», — отметили в компании.


Дмитрий Демченко, AIN


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